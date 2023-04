Šest ustavnih sodnikov od devetih je 20-odstotno zaposlenih še zunaj ustavnega sodišča

Dopolnilno delo ustavnih sodnikov

Trenutna sestava ustavnega sodišča: Katja Šugman Stubbs, Marko Šorli, Rok Čeferin, Rok Svetlič, Matej Accetto, Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar, Rajko Knez in Klemen Jaklič

© Daniel Novakovič, STA

Ustavni sodniki in sodnice lahko pri drugem delodajalcu opravljajo dopolnilno delo največ do 20 odstotkov polnega delovnega časa oziroma osem ur na teden, in sicer zgolj dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca. To zakonsko možnost v sedanjem sklicu izkorišča šest ustavnih sodnikov od devetih, izjeme so sodniki Klemen Jaklič, Marko Šorli in Rok Čeferin. Šesterica na mesec zasluži v povprečju 530 dodatnih evrov neto, a zaslužek naj ne bi bil glavni razlog za dodatno delovno obremenitev.