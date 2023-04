Robert Golob / Še ena nepremišljena izjava

Je predsednik vlade res dejal, da je nadomestilo za stavbna zemljišča zgledno urejen davek?

Izjavo, da davčne reforme ne bo, je Golob povedal brez posvetovanja s koalicijskimi partnerji. Bilo pa je tudi očitno, da ni točno vedel, o čem govori.

Eden od najbolj krivičnih davkov, ki je za povrh vsega še anahronističen in verjetno tudi neustaven, je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Tako imenovani NUSZ. Ureditev NUSZ izvira še iz časov prejšnje družbenopolitične ureditve, zato je danes ekonomsko, vsebinsko in pravno zastarela. Pravna podlaga izvira iz daljnega leta 1984, zaradi česar je ustavno sodišče že leta 1999 presodilo, da NUSZ ni več primeren in ga je treba razumeti kot začasno ureditev do uzakonitve novega sistema obdavčitve nepremičnin. Kljub temu ustavno sodišče tega prispevka ni odpravilo, saj je presodilo, da bi morebitna ukinitev dajatve zaradi pomanjkljivosti v njegovi pravni izvedbi resno ogrozila izvajanje ustavnih nalog občin, saj je NUSZ njihov pomembni davčni vir. A kot rečeno, ustavno sodišče je to presodilo že daljnega leta 1999.