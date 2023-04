320 dni / Zaposleni na RTV Slovenija so v brezupnem položaju

Zaposleni na javni radioteleviziji stavkajo že skoraj leto, v torek so stavko zaostrili

Kalinov deček s piščalko danes verjetno piska bolj žalostne pesmi

© Borut Krajnc

Zaposleni na javni radioteleviziji stavkajo že skoraj leto, v torek so stavko zaostrili. Verjetno je tega dne največ povedal informativni televizijski program v odsotnosti kopice zaposlenih, predvsem prekaljenih novinarjev tega programa. Vajeti so v roke spet vzeli »novinarski lakaji« sedanjega vodstva, kot so Nejc Krevs, Valentina Plaskan in Gašper Petovar, manjkala nista niti Igor Pirkovič in Jože Možina, za češnjo na tortici pa je kakopak poskrbela Rosvita Pesek, ki je odvodila Odmeve. Stavke se tako rekoč niso dotaknili, še več, vidno so uživali – tako močna je njihova novinarska solidarnost.