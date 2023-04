Zahtevamo javno zdravstvo!

Danes je nov dan

Slovensko zdravstvo se sooča s krizo, ki pa je vlada ne rešuje, ampak celo poglablja. Čakalne dobe se podaljšujejo, število pacientk_ov brez zdravnice_ka raste, zdravstvene ustanove pa obravnavajo manj bolnic_kov. Po tem, ko so nas pretresali novi koruptivni škandali v zdravstvu, so sedaj – v času krize in inflacije – cene dvignile še oderuške zavarovalnice.

Ministrstvo za zdravje namesto zagotavljanja dostopa do javnega zdravstva napore usmerja v digitalizacijo in obračunavanje z ZZZS. V ozadju pa poteka privatizacija, ki bo javno zdravstvo oropala njegovega poslanstva in ga podvrgla logiki kapitala.

Civilna družba ponovno piše zakone, ki bi jih sicer morala pripraviti vlada. Iniciativa Glas ljudstva tako predlaga interventni zakon in zakonski predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja. V petek, na svetovni dan zdravja, ob 18. uri pred ministrstvom organizirajo tudi Pohod za javno zdravstvo, kjer bodo zahtevali, da vlada izpolni predvolilne obljube s tega področja.

