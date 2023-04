Čeferin / »Nekateri klubi so porabili tudi po 300 odstotkov prihodkov za plače in prestope igralcev«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da bomo morali prej ali slej začeti razmišljati o tako imenovanem 'salary capu', torej o omejitvi mase klubov za plače igralcev in prestope.. O tem sem že govoril s člani evropske komisije, gotovo je to ena od rešitev za prihodnost. Ena stvar je, da smo že sprejeli omejitev, da klubi lahko zapravijo za plače in prestope igralcev največ 70 odstotkov ustvarjenih prihodkov, to bo kmalu začelo veljati. Hkrati pa bo treba s tem omejiti končni znesek, ki ga lahko namenijo klubi za plače in prestope. Torej dve omejitvi. To je velika odgovornost, proračuni klubov gredo namreč v smer, da niso več vzdržni. Nekateri klubi so porabili tudi po 300 odstotkov prihodkov za plače in prestope igralcev."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin o tem, kaj bo njegov glavni projekt v njegovem drugem mandatu predsednika; v intervjuju za Delo)