»Vsaj nekaj časa bo napredek še zelo hiter«

IZJAVA DNEVA

"Želim si, da bi nam znanost v prihodnosti dala še več. To je večna dilema, ali bo razvoj ostal ekksponenten, kot smo mu priča, ali pa je to v resnici neka sigmoidna krivulja in smo zdaj potrgali vse te nizke in preprosto dosegljive sadeže, da smo pri koncu in bo zdaj čedalje težje napredovati. V resnici ne vem, ali je ena ali druga možnost. Dostikrat pravijo, da o eksponentnih krivuljah govorijo samo ekonomisti, vsi drugi pa vemo, da se slej ko prej končajo. Mislim, da bo vsaj nekaj časa ta napredek zagotovo še zelo hiter."

(Matej Huš, kemik in komunikator znanosti, o potencialu svetle prihodnosti; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)