»Zavarovalnice se obnašajo tako, kot bi vedele, da bodo v zdravstvu še naprej močan igralec«

IZJAVA DNEVA

"Javnost, in to je najspornejše, ne ve, kaj je tisto, zaradi česar se minister s svojo ekipo vede tako alibično, zavarovalnice in zdravstveni zasebniki pa tako samozavestno. Iz javno znanih podatkov logike, ki je na delu, namreč ni mogoče utemeljiti. Zasebne zavarovalnice bi glede na najave in koalicijsko pogodbo strank morale biti previdno kooperativne in zelo ponižne, kajti, kot že tolikokrat in toliko let doslej, obetala naj bi se celo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obnašajo pa se tako, kot bi imele v rokah škarje in platno ter bi se – kot bi vedele, da bodo v zdravstvu še naprej močan igralec – lahko požvižgale na vse žgoče razprave o državno-javnem zdravstvenem sistemu."

(Kolumnist Janez Markeš v Delovem komentarju o tem, kaj si misliti o ministru za zdravje, ki je za glede dodatnega zdravstvenega zavarovanja najavil pogovor z zavarovalnicami, hkrati pa "opozoril, da vlada nima neposrednih vzvodov, ki bi jih lahko uporabila za zamrznitev zavarovalnih premij zasebnih zavarovalnic")