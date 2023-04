»Obisk je bil namenjen rekrutiranju Kitajske za zaustavitev ruske invazije na Ukrajino«

IZJAVA DNEVA

"Emmanuel Macron, Xi Jinpin in Ursula von der Leyen v Pekingu. Kakšna prelepa trojka. Francija, Evropska unija in Kitajska govorijo o miru, še preden je vojne konec. Prišli so se pogajat o tem, komu dodeliti Jalto v novi razdelitvi Evrope. Glede tega ne sme biti iluzij. Ne pogajajo se o novi razdelitvi sveta. Ta je že določena. Tako kot na Jalti leta 1945 je vprašanje, kako v tem svetu razdeliti Evropo in kam postaviti Nemčijo."

"Obisk je bil namenjen rekrutiranju Kitajske za zaustavitev ruske invazije na Ukrajino in dokončanju vojne skozi pogajanja. Xi ni bil pripravljen reči niti tega, da je med Rusko federacijo in Ukrajino vojno stanje, ali obljubiti, da bo Rusijo prisilil k pogajanjem. Evrope ni omenil, skupaj s Francijo pa se je zavzel za zaščito civilistov. Nič ni rekel o tem, kdaj bo na pogovore povabil Volodimirja Zelenskega, nič o statusu zasedenih ozemelj. Jasno pa je rekel, da se ne sme uporabljati atomsko orožje, s čimer se razen Rusije vsi strinjajo. Zelo elegantno pa je ločil Evropo od Združenih držav in izrazil željo po tem, da bi imela Evropa samostojne ideje o zunanji politiki."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič o obisku Emmanuela Macrona in Ursule von der Leyen v Pekingu; via Dnevnikov Objektiv)