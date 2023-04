»Noben predsednik vlade še ni doživel takšnih napadov«

IZJAVA DNEVA

"Noben predsednik vlade sicer še ni doživel takšnih napadov: neki lažni komentator ga imenuje diktator, lažni novinarji preiskujejo vse, kar bi ga lahko pokopalo, Janša organizira populistične predstave z grožnjami vseh vrst, kjer se protestira proti čemur koli. Golobovi odgovori so pogosto najslabši element v igri. Tako tudi tisti, ki so ga volili, niti ne opazijo več, da se zelo dobro znajde na evropskih srečanjih, da tam ni surovi prostak kot Janša, da je uglajen, da je eleganten, zna jezik in se zna obnašati. Najbolj dobronameren nasvet bi bil, da si vzame nekaj časa za razmislek."

"Največja nevarnost za nekoga, ki je že izjavil, da hoče še drugi mandat, bi bila prekinitev naveze s tistimi, ki so ga vodili do uspeha na volitvah, z Glasom ljudstva in drugimi nevladnimi organizacijami na čelu. SDS želi izvesti popolno ilegalizacijo civilnih iniciativ, vsega levega, cenzuro izrazov socializem in komunizem, v igri so že bila taborišča za 'lenuhe', intelektualce, kulturnike in neposlušno mladino. Mar niso tega v času njegove vlade javno predlagali njegovi ministri, poslanci in poslanke? Grožnje, izsiljevanje, brutalizacija javne besede, kot je še ni bilo, najkrajša možna pot od verbalizma do nove realnosti ... In Golobu, pričakovano, ne gre najbolje, se je pa še vedno sposoben opravičiti in priznati napako. Naj se potrudi in res popravi napake in gafe."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da se je Robert Golob takoj soočil s surovo realnostjo zaradi poraza pobesnele desničarske politike; via Večerova priloga V soboto)