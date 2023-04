Tehnologija, ki vzame človeško delo

"Prihaja val, kjer bo veliko ljudi zmedenih. Številni so zmedeni že zdaj. Zmedeni so denimo regulatorji. Pripravljanje zakonodaje s področja umetne inteligence poteka že zadnjih nekaj let, ampak z dokaj umirjenim tempom. Trenutni val generativne umetne inteligence pa je vse skupaj zelo pospešil. Trenutno imamo več vprašanj kot odgovorov. Ne mislim, da bi bilo treba delati paniko, je pa treba nekatere stvari malo na novo premisliti."

"Ob tem je treba povedati, da to ni tehnologija, ki zares razume svet in na katero se lahko popolnoma zanesemo. Gre za tehnologijo, ki pravzaprav vzame človeško delo – besedila, slike, filme, glasbo in tako naprej – in jo nekako skombinira ali pa do te mere preoblikuje, da je videti originalna. Velika nevarnost nove tehnologije je lahkotnost ustvarjanja in širjenja dezinformacij. Saj je bilo že do zdaj tega precej, s ChatGPT pa je mogoče prepričljivo teorijo zarote in spremljajoče objave proizvesti v nekaj minutah."

(Dr. Marko Grobelnik, vodja oddelka za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan ter strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ki so ga leta 2020 ustanovili pod okriljem Unesca, o nepričakovanem preboju umetne inteligence in zaskrbljenosti; v intervjuju za N1)