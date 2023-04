»V Sloveniji splav ni brezplačen za vse«

V Inštitutu 8. marec opozarjajo, da je opravljanje storitve splava zgolj v 80 odstotkih financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, preostalih 20 odstotkov pa iz dopolnilnega

Inštitut 8. marec je na današnji novinarski konferenci obravnaval zagotovitev pravice do brezplačne prekinitve nosečnosti. "Ustavne pravice namreč ne morejo biti pogojene s finančnim stanjem posameznikov in posameznic. Stranke koalicije so se pred volitvami zavezale, da bodo varovale pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Sedaj so na potezi one," je dejala Nika Kovač, predsednica inštituta.

Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa je izpostavila, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok "ena izmed svoboščin, ki so zapisane v naši ustavi". "Naloga vlade je, da jih zaščiti. Nedopustno je, da bi za ureditev te problematike čakali na ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nanjo čakamo že več kot 10 let," je poudarila.

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je v Sloveniji namreč vpisana v ustavo. "Ob izvajanju raziskave o dostopnosti reproduktivnih pravic nas je presenetilo, da splav za vse osebe v Sloveniji sploh ni brezplačen. Opravljanje storitve splava je samo v 80 odstotkih financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, preostalih 20 odstotkov pa iz dopolnilnega," je dejala Marja Kodre iz Inštituta 8. marec.

V inštitutu so opozorili, da vse tiste osebe (revne zaposlene, prekarke, posameznice, ki so iz krivdnih razlogov izgubile pravico do socialne pomoči in osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanje), ki si ne morejo plačati dopolnilnega zavarovanja, splava ne morejo opraviti brezplačno. Dodali so, da je trenutno stanje v nasprotju z duhom ustave, v kateri je jasno zapisano, da je pravica do splava del pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

V Inštitutu 8. marec so dejali, da bodo napovedane več kot 30-odstotne podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja stanje še poslabšale. Zato morajo po njhovem pristojni ukrepati takoj.

V Inštitutu 8. marec pozivajo Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in Golobovo vlado, da problematiko uredita s spremembo Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju in vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije zagotovita brezplačen splav, oploditev z biomedicinsko pomočjo in zdravljenje neplodnosti ter ga v 100 % financirata iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skupščina ZZZS je rekordno hitro podprla predlog Inštituta 8. marec in se zavzela, da naj bodo reproduktivne pravice dostopne prav vsem, brez izjeme.

Ob tem je Irena Ilešič Čujovič iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja dejala sledeče: "Tako upravni odbor kot skupščina ZZZS sta pobudo Inštituta 8. marec za 100-odstotno financiranje splava takoj uvrstila na dnevni red. Skupščina je skoraj soglasno (z enim glasom proti) sprejela sklep, da se takoj začne postopek za določitev 100-odstotnega financiranja. Ne smemo pozabiti, da v ta paket sodi tudi medicinsko indiciran splav, ki ravno tako ni v celoti krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja."

Naslednja je na potezi vlada, so prepričani v inštitutu. "Vlada je na dopis Inštituta 8. marec, ki je poleg poziva kj podaji soglasja k spremembi sklepa, ki bi reproduktivne naredil brezplačno dostopne vsem, vseboval še poziv, da naj v okviru zdravstvene reforme ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanja na način, da bodo prebivalke in prebivalci imeli dostop do vseh potrebnih zdravstvenih storitev brez doplačil in dodatnih zavarovanj, še isti dan odstopila v obravnavo ministrstvu za zdravje," so poudarili v Inštitutu 8. marec ter dodali, da jih odgovor ministrstva za zdravje ni navdušul.

Nika Kovač je izpostavila, da je ministrstvo za zdravje inštitutu odgovorilo zgolj to, to kar so že vedeli, in sicer, da je v programu vlade zapisano, da bo do konca leta 2024 ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. "Do poziva za spremembo sklepa pa se niso opredelili, kar lahko razumemo kot da do takrat problematike ne bodo reševali. Nesprejemljivo se nam zdi, da bi stanje na področju reproduktivnih pravic še dve leti ostaja enako," je pridala Nika Kovač.

"Svoboda odločanja o rojstvu otrok je temeljna ustavna pravica in prav je, da so stališča strank in njihovih predsednikov in predsednic jasna. Pred volitvami so se vse stranke koalicije zavezale k spoštovanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Sedaj so na vrsti dejanja."



Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja pa je ob tem dodala, da ne smemo pozabiti, da govorimo o ustavni kategoriji, saj 55. člen ustave govori o svobodnem odločanju o rojstvu otrok in sem sodi pravica do splava. "Če uresničevanje te svobode ni možno, ker je odvisno od finančne situacije posameznice potem ni mogoče govoriti, da se pravica uresničuje kot določa ustava," je poudarila.

V Inštitutu 8. marec so danes na vse politične stranke sicer obenem poslali tudi dopis z vprašanjem, ali podpirajo njihov poziv in udejanjanje svobode odločanja o rojstvu otrok iz 55. člena ustave na način, da so vse pravice, ki jih je ob oblikovanju tega člena navedla Komisija za ustavna vprašanja, v celoti krite iz obveznega zavarovanja. Prav tako so pozvali predsednike in predsednice strank, da podpišejo peticijo, ki so jo pripravili.

"Svoboda odločanja o rojstvu otrok je temeljna ustavna pravica in prav je, da so stališča strank in njihovih predsednikov in predsednic jasna. Pred volitvami so se vse stranke koalicije zavezale k spoštovanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Sedaj so na vrsti dejanja. Odgovore vseh stank bomo javno objavljali na naših družabnih omrežjih," je sklenila Nika Kovač.

