Policijska ura je nedotakljiva

Ustavno sodišče navkljub drugačnim obljubam ne bo presojalo ustavnosti najbolj grobega posega v človekove pravice

Kaznovanje sprehajalca kužkov zaradi kršitve policijske ure nekaj minut po 21. uri v Ljubljani.

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je v obdobju epidemije sprejelo več pomembnih odločitev glede posegov v človekove pravice in načinov poseganja v človekove pravice, ki jih je izrekala tedanja vlada Janeza Janše. Za nekatere ukrepe so se o (ne)ustavnosti posameznega ukrepa izrekli celo za nazaj, potem ko posamezen ukrep ni več veljal, in s tem za naprej postavili omejitve prihodnjim vladam, ki bi želele na ta način omejevati človekove pravice. Odgovora na vprašanje, ali je policijska ura neupravičeno grobo omejevala naše pravice, očitno ne bomo dobili.