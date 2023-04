Nedopustna »rešitev«

Kako se je lahko zgodilo, da je predvidena elektrifikacija novega tira Divača–Koper zastarela ter stroškovno in energijsko potratna?

Alenka Bratušek s kipom sv. Barbare na gradbišču najdaljšega predora na trasi drugega tira Divača – Koper

»Drugi tir Divača-Koper bo sodobna, hitra, varna in okolju prijazna proga,« uvodoma piše na spletni strani projekta drugi tir. Vendar vsaj dve omenjeni promocijski oznaki – »sodobna« in »okolju prijazna« – nista utemeljeni. Po veljavnem načrtu bo namreč nova proga Divača–Koper elektrificirana s sistemom, s katerim se je v 30. letih prejšnjega stoletja začela elektrifikacija slovenskih železniških prog v Sloveniji, to je z enosmerno napetostjo tri kilovolte. Da je taka rešitev za elektrifikacijo nove železniške proge, ki bo del sodobnega vseevropskega omrežja za transport (TEN-T), neutemeljena – še zlasti, ker ne temelji na nobeni študiji alternativ –, v zadnjem poročilu predsednika vlade opozarja projektni svet za civilni nadzor projekta drugi tir.