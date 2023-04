Izločeni glasovi razuma

Iz odločanja ustavnega sodišča o RTV po Roku Čeferinu izločena še Neža Kogovšek Šalamon

Neža Kogovšek Šalamon

© Borut Krajnc

»Ustavno sodišče je danes odločilo le o zahtevah oziroma predlogih za izločitev sodnikov. Zahteve za izločitev sodnika Jakliča in Accetta je zavrglo kot prepozne. Na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice pa je ustavno sodišče v tej zadevi izločilo sodnico dr. Nežo Kogovšek Šalamon«, se glasi sporočilo ustavnega sodišča po današnji seji.

To pomeni, da je bil od odločanja o noveli zakona o RTV, ki bi (ko bi stopila v veljavo) preprečila nadaljevanje političnega prevzema javnega medija, izločena še ena sodnica, ki bi v zadevi načeloma predstavljala glas razuma glede nujnosti uveljavitve nove zakonodaje spričo dogodkov na RTV Slovenija. Sodnica Kogovšek Šalamon je očitno tudi sama predlagala izločitev, po tem, ko je Mirovni inštitut, kjer je dopolnilno še zaposlena, nespametno sodeloval pri pozivu ustavnemu sodišču k hitri in pametni rešitvi glede zakona o RTV.

Kar se zahtev za izločitev Klemna Jakliča in Mateja Accetta tiče, pa sta bili zavrnjeni kot prepozni. Da se zahteva za izločitev po zakonu smatra za pravočasno vloženo, mora biti vložena do začetka obravnave v zadevi, torej do prve seje, na kateri se začne obravnava. V primeru Jakliča bi zahteva lahko bila vložena pred začetkom obravnave, saj gre za očitke o političnem angažmaju pri sprejemanju sedaj veljavnega zakona iz leta 2005. Morda še bolj spornega njegovega javnega nastopa na Radiu Ognjišče, kjer je 20. marca letos javno razpravljal o vsebini te zadeve, pa ne vlada in ne državni zbor sploh nista navajala kot razloga za njegovo izločitev… Kar pa se Accetta tiče, po presoji ustavnih sodnikov tudi predlog za njegovo izločitev ni bil podan pravočasno - torej takoj po domnevno spornem obisku evropske komisarke Vere Jourove, pač pa šele naknadno, ko je vmes ustavno sodišče na sejah že tudi obravnavalo zadevo. Predlagatelji, v tem primeru v.d. direktorja televizije Uroš Urbanija, predloga za izločitev Accetta najprej niso vložili, ker so menili, da (tudi zato, ker je glasoval za začasno zadržanje) bo tudi vsebinsko glasoval po njihovih željah in ga vložili šele po tem, ko so ugotovili, da očitno ne bo tako. In s tem prepozno.

O zadevi bo zdaj vsebinsko odločalo le še sedem sodnic in sodnikov. Enako težka, če ne še težja pa ostaja naloga zbrati večino 5 glasov za veljavno vsebinsko odločitev o ustavnosti novele zakona o RTV. To pa seveda ustreza SDS in z njene strani nastavljenemu vodstvu RTV, ki bo javni medij vodilo vse do odločitve ustavnega sodišča, kadarkoli že do nje pride. Če sploh pride …