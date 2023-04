»Pred malo manj kot letom dni smo Robertu Golobu v roke predali največji možni politični kapital«

IZJAVA DNEVA

"Počasi bomo upihnili prvo svečko. Svečko svobode, svečko upanja in svečko nove politike. Pred malo manj kot letom dni smo se evforično poslovili od Janeza Janše in Robertu Golobu v roke predali največji možni politični kapital. Bilo je darilo, za katero smo bili prepričani, da zna nadsposobni menedžer z njim ravnati skrbno, premišljeno in predvsem drugače od svojih predhodnikov."

"V letu dni smo ga spoznali kot pametnega, odločnega in tudi kot dobrega improvizatorja. Lahko tudi ugotovimo, da je politično vse bolj premeten in da je začel v vsem skupaj uživati. V teoriji seveda velja, da morajo vodje uživati v vodenju, da morajo pokazati strast in vodene prepričati, da si zaslužijo vodstvene položaje. V praksi pa velja še nekaj. Vodja mora znati poslušati, okoli sebe mora zbrati še bolj pametne od sebe in mora biti ponižno skromen. Predvsem pa mora izpolniti dane obljube."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o prvem letu nove vlade Roberta Goloba)