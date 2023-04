V Sloveniji ponovno zraslo število samomorov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da je po obdobju izboljšanja pri nas znova zraslo število samomorov

V letu 2021 so zabeležili najnižje število hospitaliziranih otrok zaradi astme v petih letih, zabeležili pa so tudi manj možganskih kapi in z alkoholom povezanih bolezni. Po obdobju izboljšanja pa je ponovno zraslo število samomorov, novih primerov raka in otroške debelosti, kažejo posodobljeni podatki NIJZ o zdravju prebivalcev v občinah.

Primerov hospitalizacije zaradi astme je pri otrocih za več kot petino manj kot leta 2020, vrednosti kazalnika hospitalizacije otrok zaradi astme pa so izboljšale v kar 136 občinah. Prav tako so zabeležili nižjo stopnjo poškodovanih v prometnih nesrečah, znižal pa se je tudi delež prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po večletnem pozitivnem trendu zmanjševanja števila prejemnikov zdravil zaradi duševnih težav so predlani zabeležili njihov porast, in sicer za dva odstotka v primerjavi s prejšnjim letom. Na NIJZ sicer pojasnjujejo, da je na kazalnike zdravja tudi v predlanskem letu vplivala pandemija, čeprav v manjši meri kot leta 2020.

Nadaljuje se tudi rast števila novih primerov raka, predvsem pljučnega raka in raka dojke, pri čemer je pojavnost obeh narasla za okoli dva odstotka v primerjavi z letom 2020. Se je pa zmanjšala pojavnost raka debelega črevesa in danke, prav tako za približno dva odstotka.

Opazili so tudi porast števila prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, prav tako pa se je navzgor ponovno obrnila krivulja prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni. Ta se je po rahlem padcu v letu 2020 vrnila k dolgoletnemu trendu povečevanja. Po večletni rasti pa se je zmanjšalo število zlomov kolka, ki je padlo pod raven iz leta 2016.

Na NIJZ ob tem opozarjajo, da že osmo leto zapored narašča bolniška odsotnost. Ta se je v povprečju zvišala s 13 na 19 dni nezmožnosti za delo na zaposlenega prebivalca. Predlani se je v primerjavi z letom 2020 v 140 občinah trajanje bolniške odsotnosti podaljšalo, pri čemer je 127 občin nad slovenskim povprečjem.

Poudarjajo tudi, da so po pričakovanjih zaznali izrazito poslabšanje tudi pri podatkih športnega kartona šoloobveznih otrok. V letu 2021 so se vrednosti telesnih zmogljivosti otrok poslabšale v 109 občinah. Kazalnik prekomerne prehranjenosti šolskih otrok pa se je poslabšal za dobre tri odstotke.

Nekoliko pa so se izboljšali kazalniki presejalnih programov Zora in Dora. V programu Zora se je udeležba dvignila za tri odstotne točke in presegla 70 odstotkov vseh žensk, potem ko je v letu 2020 padla pod to mejo. V programu Dora se je udeležba zvišala za dve odstotni točki in dosegla 78 odstotkov, kar je največ izmed vseh državnih presejalnih programov za raka v Sloveniji.

Kazalnik presejalnega programa Svit za odkrivanje raka debelega črevesa in danke pa je že drugo leto zapored zabeležil nižjo udeležbo. V primerjavi z letom 2020 se je predlani sodelovanje v programu zmanjšalo za eno odstotno točko in znaša približno 63 odstotkov, kar odstopa od postopnega trenda rasti odzivnosti od začetka programa, so še sporočili z NIJZ.

