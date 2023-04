Ministrica na Čebinah

Asta Vrečko je bila slavnostna govornica na proslavi ob obletnici ustanovitve Komunistične partije Slovenije. Provokacija, zdrs ali pač načelna drža političarke in umetnostne zgodovinarke?

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in slika Antona Gojmirja Kosa, na kateri je upodobljena ustanovitev Komunistične partije Slovenije na Čebinah leta 1937. Na sliki je deset delegatov in ena delegatka.

© Borut Krajnc

Ponedeljkov večer je bil mrzel, jasno je bilo in pihalo je. Tistih nekaj bakel, zataknjenih v travo, ni ogrelo množice, ki je v temi stala ob majhnem odru. Nekaj po deveti uri se je začel program. S himno, ne z Zdravljico, temveč s himno delavskih gibanj, z Internacionalo, pesmijo, ki je nastala v 19. stoletju pod prsti francoskega revolucionarja, komunarda Eugèna Edina Pottiera, in belgijskega skladatelja, socialista Pierra De Geytera. Trenutek je bil pravi. Tisti večer je bila namreč 86. obletnica sestanka, ki je v noči s 17. na 18. april 1937 potekal na Barličevi domačiji na Čebinah. In množica, ki se je skrivala pred vetrom, je stala ravno tam, pred domačijo, kjer je pred davnimi leti potekal ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije.