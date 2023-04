Rešitev nerešljive uganke

Bo ustavnemu sodišču uspelo opraviti delo, preden v zadevo na najbolj grob način poseže politika? Rešitev dejansko obstaja.

Ustavni sodnik dr. Rok Svetlič, ki ni uspel prepričati večine ustavnih sodnikov, da je novela zakona o RTV neustavna.

Začasno zadržanje zakona, za katero se je ustavno sodišče odločilo v zadevi RTV, je začasna rešitev v sili, dokler se ne najde trajna rešitev. Iskanje te je zato po zakonu prednostna naloga ustavnih sodnic in sodnikov. A presoja (ne)ustavnosti zakona o RTV se zdi namesto vsak dan bližje vsak dan bolj oddaljena. In vsak dodatni dan, teden, mesec, ko ustavno sodišče ne odloči in ne opravi svoje naloge, gre bolj za stanje, ki je samo po sebi protiustavno. Seveda so vedno na voljo rešitve blokade na ustavnem sodišču, tudi tokrat. Za eno sta potrebna politična volja in širše soglasje, drugo ima v rokah kar ustavno sodišče samo.