SDS / Prisesani na državno oprsje

Medijsko hobotnico SDS že 17 let z najrazličnejšimi zlorabami financira država

Ko je v začetku leta 2020 tretja vlada Janeza Janše prevzemala oblast, je bila ena njenih prvih potez očitno zagotovitev finančnih virov za medijsko mrežo Nova24. Ta denar je zagotovil predvsem Telekom, in sicer v obliki nadomestila za distribucijo programa Nova24TV.

Minuli teden je komisija državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank in ki jo tokrat vodi poslanka Svobode Mojca Šetinc Pašek, javnosti predstavila rezultate svojega dosedanjega dela. Ukvarjali so se, denimo, s financiranjem tednika SDS Demokracija in ugotovili, da je skoraj 83.000 evrov za delovanje tega tednika v zadnjem obdobju prispevalo 40 občin ali občinskih podjetij blizu stranke SDS. Mrežo njihove strankarske televizije Nova24, s portalom in številnimi lokalnimi spletnimi stranmi, pa je v zadnjih letih financiral predvsem Telekom.