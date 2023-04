Pet črnih mesecev

Svetovalci in prišepetovalci so Robertu Golobu pozabili povedati, da živi v Sloveniji

Priljubljenost Roberta Goloba se je v »petih črnih mesecih« stalila.

V času pandemije covida so ljudje precej manj obiskovali zdravnike, zato so imele zavarovalnice velike dobičke, toda premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje niso znižale. Premier Robert Golob jim ni rekel, da naj to storijo. Ker jim tega ni rekel, so mislile, da lahko počnejo, kar hočejo – hotele so zvišati premije. Toda niso imele sreče – za podražitev so se odločile ravno v času, ko so se Golobu ratingi stalili. Zato je napovedal ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če se mu torej ratingi ne bi tako kataklizmično stalili, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sploh ne bi ukinil. Še dobro, da so se mu ratingi stalili.