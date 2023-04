Zakaj mediji ne smemo razkriti identitete nepravnomočno obsojenega kmeta, ki je kršil okolijsko zakonodajo?

Okoljski kriminal X. Y.

Gradbeni in drugi odpadki v naravi. Fotografija je simbolična in nikakor ni povezana z X.Y.

© Miha Fras

Pred dnevi so v Društvu novinarjev Slovenije opozorili na »nesorazmeren in neupravičen poseg v pravico javnosti do obveščenosti« nekaj sodišč, ki so z začasnimi odredbami več medijem preprečila objavljanje osebnih podatkov storilca okoljskega kriminala, ki je bil na prvi stopnji obsojen, a sodba še ni pravnomočna. Kaj to pomeni za poročanje medijev o sodnih postopkih in za obveščenost javnosti o tej temi?