Zdravilci na televiziji

Sporno oglaševanje alternativnih oblik zdravljenja

Zdravilci in čudežne ozdravitve na javni televiziji

© RTV SLO, posnetek zaslona

Prejšnji teden je bila v oglasni oddaji Dobra misel na drugem programu TV Slovenija predstavljena knjiga Božansko zdravljenje avtorja Draga Smiljaniča, »bivšega zdravnika«, kot so ga opisali v oddaji, ki je »danes doktor kiropraktike, akupunkturist, bioenergetik in radiestezist, terapevt alternativnih vej naravne medicine, ki že desetletja svoje življenje posveča zdravljenju bolnih, pomoči potrebnih«. Smiljanič naj bi bil po lastnih besedah pomagal že več tisoč ljudem – nekateri naj bi bili zaradi njega ponovno shodili, spregovorili prvo besedo ali celo spregledali. Z bioenergijo naj bi domnevno zdravil tudi Crohnovo bolezen.

»Ne morem verjeti, da oglašujejo knjigo in osebo, ki zatrjuje, da lahko z molitvijo in bioenergijo ozdravi raka ter Chronovo bolezen in da je s takšnim zdravljenjem v njegovi ordinaciji spregledal že otrok,« je zapisal bralec Mladine. »Zdi se mi zelo žaljivo do bolnikov, da takšne zadeve oglašujejo na javni televiziji. Moja partnerka je namreč bolnica s Chronovo boleznijo. Poslušanje, kako se da ’črno magijo’ in bolezni odpraviti s takšno medicino, in sicer na javni televiziji, je skrajno nedopustno.«

Nekatere alternativne oblike zdravljenja lahko, tako strokovnjaki, koristijo kot dodatek pri zdravljenju, čeprav pogosto delujejo zgolj kot placebo. Trditve zdravilcev, kot je Smiljanič, pa pogosto mejijo že na čudeže, predvsem pa so lahko izjemno škodljive, če se ljudje zaradi njih odrečejo uradni medicini. To je tudi podatek, ki bi ga morali jasno navesti v omenjeni oddaji. Tega niso storili.

V službi za komuniciranje RTV Slovenija zatrjujejo, da je šlo vsebinsko za oglas in da radiotelevizija ne prevzema »nikakršne odgovornosti za vsebino oglasov ter resničnost trditev v njih«. Odgovornost za to, so še zapisali, v celoti prevzema naročnik.

A pravilnik o poklicnih standardih RTV Slovenija narekuje, da se lahko v programih javne radiotelevizije pojavljajo izključno oglasna sporočila, ki so resnična, »objavljanje zavajajočih oglasov je neetično in nezakonito«, prav tako ni dovoljeno objavljati reklamnih sporočil, »ki z nepopolnim in neustreznim reklamiranjem izdelka ali storitve zavajajo možne kupce«. Če oglasna sporočila ne ustrezajo tem merilom, bi jih bilo programsko vodstvo načeloma dolžno zavrniti.

Da so bili gledalci izpostavljeni »mnogim parcialnim, nepreverjenim, strokovno napačno posplošenim informacijam«, ker avtorica oddaje »ni zagotovila primernih sogovornikov«, je za februarsko oddajo Arena – v njej se je voditeljica Vida Petrovčič z gosti pogovarjala o domnevno škodljivih posledicah cepljenja – pred kratkim ugotavljala tudi varuhinja pravic gledalcev Marica Uršič Zupan.

Bo podobno presodila o omenjeni oglasni oddaji? Nanjo se je namreč obrnil bralec, ki je pisal tudi nam. Na vprašanje, ali so v zvezi s to oddajo prejeli še kakšno pritožbo, na RTV Slovenija niso odgovorili.