Nasledstvo kot resničnostni šov

Bližnji sorodniki medijskega mogotca Ruperta Murdocha naj bi bili scenariste serije Nasledstvo zalagali z insajderskimi informacijami o družinskih zdrahah

Ponedeljkovi večeri so te dni vrhunec tedna, saj je to čas, ko se na televizijskih zaslonih pojavijo nove epizode satirične serije Nasledstvo televizije HBO, ene največjih mojstrovin sodobne TV-produkcije, ki so ji, žal, šteti dnevi: četrta sezona je tudi njena zadnja. Serija te dni prahu ne dviguje zgolj zaradi napetih zapletov v mojstrsko napisani zgodbi, temveč tudi zato, ker so na plan prišli namigi, da niti ni tako izmišljena, kot smo mislili. Nobena skrivnost ni, da nadaljevanka, ki spremlja disfunkcionalno družino medijskega mogotca Logana Roya, navdih deloma črpa iz resničnosti: njen ustvarjalec Jesse Armstrong vztraja, da je dinastija Roy bolj ali manj izmišljena, a je za časnik The New York Times priznal, da je vseeno delno zamišljena na podlagi tega, kar je znano o družinah milijarderjev, kot so Summer Redstone, Conrad Black in Robert Mercer, največ navdiha pa črpa iz življenja Ruperta Murdocha, razvpitega predsednika korporacije Fox Corp., ki nadzoruje skoraj 40 odstotkov medijskega prostora v Združenih državah Amerike.

Pozornost zbujajoče poročilo revije Vanity Fair razkriva, da je ta navdih veliko bolj neposreden, kot smo si predstavljali doslej: scenariste serije naj bi bili z insajderskimi informacijami o družinskih zdrahah zalagali kar Murdochovi bližnji, od sina do bivše žene. Rupert Murdoch se je lani po šestih letih zakona ločil od četrte žene Jerry Hall, o razdrtju zakonske zveze pa jo je obvestil kar z elektronskim sporočilom, v katerem je med drugim zapisal: »Vsekakor sva preživela kar nekaj lepih trenutkov, a imam še veliko dela … moj newyorški odvetnik bo nemudoma stopil v stik s tvojim.« Nenavadna izbira medija za sporočanje tako pomembne vesti niti ni tisto, zaradi česar pri celotni zgodbi debelo pogledamo: Vanity Fair poroča, da ločitvena pogodba od Hallove zahteva, da scenaristov Nasledstva ne hrani več z zamislimi. Pravzaprav pa Jerry Hall ni prva oseba, ki je osumljena, da je skrivnosti družine Murdoch izdajala ustvarjalcem slovite serije: Murdochov sin Lachlan je tega početja pred nedavnim obtožil mlajšega brata Jamesa. Ta obtožbe odločno zanika, a če sta Lachlan in James Murdoch vsaj približno podobna likoma Kendalla in Romana, lažnivih, pretkanih in pokvarjenih sinov Logana Roya, vemo, da ne gre verjeti nobenemu.