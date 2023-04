»Prepričujejo nas, da so električni avtomobili edina inovativna ekološka rešitev«

IZJAVA DNEVA

"Raziskujem in preverjam različne marketinške strategije, ki jih korporacije, politika, tehnokapitalistični vojni stroji preko medijev ponujajo kot rešitve iz okoljskih in drugih problemov, v katerih smo se znašli. V tem trenutku nas na primer prepričujejo, da so električni avtomobili edina inovativna ekološka rešitev, ekonomična alternativa mobilnosti, ki je povsem neproblematična za okolje."

"Pravzaprav pa gre zgolj za novo tržno nišo in ohranjanje obstoječega ekonomskega sistema. Neodvisne znanstvene študije že kar nekaj let kažejo da drvimo v povsem napačno smer, saj rudarjenje redkih kovin za baterije in proizvodnja elektrike za polnjenje prav tako povzročata izpuste toplogrednih plinov."

"Na splošno ugotavljam, da kot družba kar naprej bolj ali manj uspešno zgolj saniramo posledice napačnih dejanj in odločitev, nikoli pa se še nismo zares dotaknili izvornega greha, in to je ekonomski sistem. Dokler bo potrošnja in gospodarska rast glavni politični cilj, se ne bo nič spremenilo. Drugo vprašanje je, kako ta sistem spremeniti."

(Filmska režiserka in intermedijska umetnica Jasno Hribernik o tem, da se ne gre zanašati na obljube, ki prihajajo od naftnih družb in drugih korporacij z veliko močjo; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)