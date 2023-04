»Informativni program nacionalne televizije je zmeraj bolj podoben fuzbal tekmi«

IZJAVA DNEVA

"Informativni program nacionalne televizije je v zadnjih treh letih zmeraj bolj podoben fuzbal tekmi. Izrazi kot uravnoteženost, pluralnost in objektivnost so zgolj paravan za spopad, poln drsečih štartov, prekrškov s hrbta in drugih manevrov iz bogate plejade umazanih potez. Od leve proti desni napadajo rdeče-modri, od desne proti levi belo-rdeči."

"Hoteli smo gledati informativni program, pa so nam vsilili fuzbal tekmo. Če pa je že tako, imam kot ljubitelj lepe igre pravico do vsaj ene prošnje: dajte se malo bolj potrudit, če ste nas iz gledalcev zreducirali na opazovalce spopada, nam dajte vsaj dobro tek."

(Glasbenik in filozob Boštjan Narat o informativnem programu na RTV Slovenija; via Večer)