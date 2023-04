»Gre za poskus vzpostavitve populizma najslabše vrste«

IZJAVA DNEVA

"To je morda najnizkotnejša žalitev javnosti doslej, a stvari so še neprimerno hujše. Gre za poskus vzpostavitve populizma najslabše vrste ob podpori osvojenih medijev, povzročitve popolnega kaosa in množične norosti, da bi se potem pojavil rešitelj in naredil red. Rupar bi bil pravočasno odstranjen, varuhi nacifašističnega reda bi se pojavili iz svojih lukenj s palicami, pravi lik pa bi pomiril strasti. Ta goreča želja po množičnosti govori najprej o oslabitvi SDS, ki očitno vlaga ogromno energije in sredstev v logistiko demonstracij. Rezultati bi se morali pokazati na referendumih, ki bi sledili, ko bodo mase zagotovljene. Predlogov za referendume že ni bilo več mesecev, kar pomeni, da v stranki izgubo volivcev jemljejo resno. Ker se v parlamentu ob trenutnem razmerju moči ne da narediti nič, je še najbolje interpelirati vlado in s tem dati priložnost nastopa na velikem odru največji lažnivki in največjemu lažnivcu med poslanci - imena so popolnoma nepotrebna, saj jih vsak prepozna. S tem kradejo čas vladi in parlamentu, kar je sedaj osnovna taktika SDS."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da je Pavel Rupar v oddaji Intervju na TV Slovenija izjavil, da ljudje, ki so volili Gibanje Svoboda prihajajo k njemu in mu priznajo, da so bili zavedeni; via Večerova priloga V soboto)