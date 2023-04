»Vsak prihod na pozicijo prinese skušnjavo izkoriščanja moči in zamegli realnost«

IZJAVA DNEVA

"Vsak prihod na pozicijo, ne glede na zvrst, prinese skušnjavo izkoriščanja moči in zamegli realnost. Prav tako (lahko) pride do zapiranja v ozek krog svetovalcev, ki branijo tudi neustrezne rešitve zaradi izogiba konfliktov, slabe volje in ugajanja vladarju."

"Novi morebitni zdrsi vladajoče koalicije bodo pomenili nadaljevanje izgube zaupanja in posledično zmanjšanje podpore. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi v Sloveniji obstajala žlahtna desna politična opcija, ki bi v svojih osnovnih usmeritvah sledila interesom države in državljanov, ne pa ozkim interesom posameznikov in njihovih privržencev; zasedba (na) RTV je najboljši primer. Ponovni prevzem oblasti (po)znane desne opcije bo največja škoda, ki jo bo naredila vladajoča koalicija, posebej še, ker je bila deležna velike podpore državljanov na prejšnjih volitvah. Povratka primitivizma, nestrpnosti, kršitve človekovih pravic in ustave si večina državljanov ne želi več. To so povedali na volitvah. Bo prišlo do streznitve in spusta na realna tla? Trdno upam."

(Kolumnist Ivan Lorenčič o tem, da prevzemanje novih funkcij in položajev predstavlja izziv in skušnjave ter posledično odgovornost; via Dnevnik)