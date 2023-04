Kaj je Golob povedal v obrambi pred Janšo

IZJAVA DNEVA

"V spopadu, bolje, obrambi pred Janšo v državnem zboru ob čudni in nenavadni interpelaciji v sredo (brez glasovanja in sklepov) je Golob izpadel kot lik, ki ga je politično vredno ohraniti, kajti alternativa bi bila, politično in družbeno gledano, mnogo slabša od tega, kar Sloveniji vlada zdaj. Tak je v obrambi tudi bil ključni Golobov argument. Povedal je, da je Janša interpelacijo zlorabil, da bi obračunal s civilno družbo. S tem, je dejal, se je pokazala razlika 'med tistimi, ki verjamemo v to, da je civilna družba sestavni del vsake civilizirane, demokratične in pravne države, in med tistimi, ki verjamejo samo v svojo resnico'."

(Kolumnist Janez Markeš o obletnici volitev in interpelaciji vlade, ki jo je SDS uprizorila ta teden; via Delova Sobotna priloga)