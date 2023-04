»Če bi bile volitve danes, bi Svoboda še enkrat zmagala«

IZJAVA DNEVA

"Recimo, da lahko verjamemo določenim javnomnenjskim projekcijam, ki kažejo, da so prišli na nekih 20 odstotkov podpore in se izenačili s SDS-om. Ampak kljub temu ocenjujem, da če bi bile volitve danes, bi Svoboda še enkrat zmagala. Predvsem zato, ker je spomin na dogajanje pod prejšnjo vlado še precej živ. Ne nazadnje se je to pokazalo tudi na jesenskih referendumih, kjer je bila zmaga za koalicijo kar pomembna in občutna, razmerje je bilo podobno, kot smo ga videli na aprilskih volitvah v DZ."

(Direktor agencije Valicon Andraž Zorko o tem, kakšna je podpora Gibanju Svoboda in kakšno je razmerje moči med parlamentarnimi strankami leto dni od državnozborskih volitev; via MMC RTV Slovenija)