"Oblast niso samo tisti, ki nam vladajo kot administracija. Oblast je tudi opozicija, ki vam diktira misli. Tudi njim se je treba upirati. Vsaj v tem smislu, da se ne pustite motiti."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, da politiki niso uradniki, ki v našem imenu in po našem večinskem volilnem pooblastilu urejajo zadeve, ampak so oblastniki, ki se s svojim položajem okoriščajo ;via Večerova priloga V nedeljo)