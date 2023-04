Če ne bi prišlo do upora, se danes ne bi pogovarjali v slovenščini

KOMENTAR DNEVA

Mogoče se pri nas preveč pozablja, da smo mi bili takrat del zavezniške Evrope, ki se je borila proti nacizmu in fašizmu. NOB v Sloveniji in Jugoslaviji je bil del te zavezniške vojske, predstavnik zaveznikov v bazi je bil major William Jones. Pri Titu (Josip Broz - Tito) v Drvarju je bil med samim desantom sin angleškega premierja Churchilla (Winston Churchill). To se kar pozablja, Evropa temelji na tem, ta boj proti fašizmu in nacizmu je treba bolj poudariti. Takrat smo bili del enotnega boja Evrope in sveta!

Odločitev za upor je velika odločitev! Takrat leta 1941 je bil slovenski narod pred tem, da ga izbrišejo. Italijani na Primorskem so pred tem že desetletja poitalijančevali, prepovedali slovensko besedo, če ne bi bilo odpora, bi enako naredili tudi v Ljubljanski pokrajini. Da ne govorimo o Nemcih, ki so takoj uvedli nemške šole. Cilj je bil uničenje našega naroda, in če ne bi prišlo do upora, se verjetno midva danes ne bi pogovarjala v slovenščini.

(Judita Podgornik Zaltelj, ki kot konservatorka na Zavodu za kulturno dediščino Slovenije skrbi za Bazo 20, ki je bila "glavno mesto" odporniške Slovenije med 2. svetovno vojno; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)