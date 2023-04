V glavi kulturnega bojevnika, ki hoče postati ameriški predsednik

DeSantis proti Disneyju

DeSantis, ki se je poročil v Disney Worldu, je pripravljen v imenu kulturne vojne rušiti Disneyja in floridsko ekonomijo.

© Profimedia

Floridski guverner Ron DeSantis je korporaciji Disney zagrozil, da bo poleg njenega slovitega floridskega Disney Worlda zgradil orjaško jetnišnico. Disneyju hoče pokvariti razgled, igro in posle. Pokazati hoče, kaj vse si upa. In kako daleč je pripravljen iti. Pokazati hoče, da je nad njim le širno nebo. A ta grožnja je le grožnja in nič več – DeSantis, fanatični, populistični republikanec, skuša le narediti vtis. Disney ima namreč okrog Disney Worlda v lasti toliko zemlje, da se DeSantisove jetnišnice iz Disney Worlda ne bi videlo niti s teleskopom, kaj šele s prostim očesom. Ne, obiskovalcev Disney Worlda ne bi motila.