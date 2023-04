Zdrava pamet proti provizijam

Začenja se lobistični boj za preprečitev odprave dopolnilnega zavarovanja

Na koncu so odločevalci pri podrejanju množici filigransko izbranih nepovezanih podrobnosti, zakaj dopolnilnega zavarovanja ni mogoče odpraviti, kar naenkrat pozabili na širši pogled. Na fotografiji pohod za javno zdravstvo v Ljubljani 7. aprila letos.

Osnove že poznamo: dopolnilno zavarovanje je neumnost. To ni zavarovanje, ampak davek, ki ga pobirajo zasebniki. To so zasebna podjetja, ki si od teh nabirk trgajo provizijo. Če bi pobiranje teh 35 evrov dopolnilnega zavarovanja zgolj prenesli na državo, bi zdravstvo – ali pa mi – za zdravstvene storitve imeli na voljo 50 milijonov evrov na leto, kolikor znašajo operativni stroški teh zasebnih podjetij. Tako preprosto je to. Da je dopolnilno zavarovanje neumnost, je splošno znano, kljub temu pa te neumnosti že 20 let ni mogoče odpraviti. Zakaj ne? Ker smo vedno znova priča sramotnemu podrejanju peščici vplivnežev. Tik pred odpravo tega zasebnega davka navadno zmaga nekakšna hlinjena preudarnost. Odločevalci pri podrejanju množici filigransko izbranih nepovezanih podrobnosti, zakaj dopolnilnega zavarovanja ni mogoče odpraviti, naenkrat pozabijo na širši pogled.