Pripravljen je zakon za odpravo krivic, ki jih je posameznikom med epidemijo povzročila prejšnja vlada

Amnestija

Dokumentiran primer neustavnega kaznovanja protestnice

© Borut Krajnc

Ob prvi obletnici volitev so z ministrstva za pravosodje sporočili, da so pripravili zakonske podlage za odpravo krivic, ki so bile v času prejšnje vlade storjene z izrekanjem kazni na podlagi neustavnih vladnih odlokov, ki so se še posebej vestno zlorabljali za kaznovanje in splošno šikaniranje protivladnih protestnikov.