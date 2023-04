Dostojna smrt

Zbiranje podpisov za obravnavo zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Janko Pleterski (1923 – 2018), zgodovinar, profesor akademik, ki si je zaradi neozdravljive bolezni želel končati svoje življenje, vendar so mu to preprečili. Ni edini …

© Borut Krajnc

Sredi marca se je Alenka Čurin Janžekovič, upokojena učiteljica in ravnateljica, skupaj z možem odpravila v Švico. Temu je botrovala ena najtežjih odločitev, ki jo človek lahko sprejme v življenju, še več, večini se zdi naravnost nemogoča – odločila se je za smrt. Že od rojstva je živela z neozdravljivo in redko boleznijo, Morquijevim sindromom, ki prizadene sklepe in kosti. Zaradi bolezni je trpela hude, vse hujše bolečine, zato je že pred leti začela raziskovati možnosti, kako bi lahko sama končala svoje življenje. Kljub številnim zakonodajnim poskusom, da bi tudi v Sloveniji tistim, ki ne vidijo drugega izhoda, pomagali dostojno končati življenje, Alenka Čurin Janžekovič tega dne ni dočakala. Zato se je bila primorana odpraviti v tujino.