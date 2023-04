Kako poškodovana je slovenska družba?

Nove Mladinine Alternative z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije

Poleg redne tedenske številke je izšla tudi posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Nove Mladinine ALTERNATIVE ponujajo poglobljene tekste o aktualnih osebnosti in področnih strokovnjakov. Tokrat so razmišljanja delili Nika Kovač, Gorazd Kovačič, Barbara Rajgelj, Mladen Dolar, Mirjana Ule, Dragan Petrovec, Tatjana Bobnar, Dušan Keber, Jože P. Damijan, Anica Mikuš Kos, Rudi Rizman, Mateja Ratej, Vinko Möderndorfer in Jaša Jenull.

Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine?

24. aprila 2023 bo točno eno leto od prelomnih parlamentarnih volitev v Sloveniji, na katerih so volivci rekli ne Janezu Janši in postavili na zemljevid slovenske politike novo silo: Gibanje Svoboda. ALTERNATIVE 2023 z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

Avtor ilustracije na naslovnici je nagrajenec Prešernovega sklada in Mladinin hišni karikaturist Tomaž Lavrič.

Toplo priporočamo v branje!

Priskrbite si svoj izvod pri prodajalcu časopisov ali obiščite našo spletno trgovino.