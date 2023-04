»Slovenska desnica spravo razume kot sredstvo za doseganje svoje lastne politične moči«

IZJAVA DNEVA

"Tisto, za kar se slovenska desnica zavzema, namreč ni resnična sprava. Ampak nekaj, kar sama imenujem enostranska sprava: kolaborantom je treba odpustiti kolaboracijo, treba jih je izenačiti s partizani oziroma z vsemi tistimi, ki so se borili in umirali za svobodo."

"Sprava ni mogoča, če pri njej ne sodelujeta obe strani. In tudi na letošnji proslavi je bilo jasno vidno, katera stran spravo v praksi bojkotira. Niti skromnega aplavza ni bila zmožna. Kaj šele vsebinske in manifestativne sprave. Kar jasno dokazuje, kako slovenska desnica spravo razume: namreč kot sredstvo za doseganje svoje lastne politične moči. In oblasti."

(Socialna in kulturna antropologinja ter klumnistka Vesna V. Godina o tokratni proslavi dneva upora proti okupatorju, na kateri posamezniki desnega političnega prepričanja med publiko ob koncu proslave niso ploskali in tudi ne gledali na oder; via Večer)