»Evropa ni nikogaršnji vazal«

IZJAVA DNEVA

"Evropa ni nikogaršnji vazal. Če je Evropa samozavestna in močna, je lahko velika demokratična sila. Na svetu ne obstaja drug prostor, na katerem bi bilo toliko ustavnih demokracij, ki svojim državljanom zagotavljajo temeljne pravice – tako socialne kot gospodarske. Na to smo lahko ponosni. Nismo vazal ne ZDA ne kogar koli drugega. V takšne izjave se ne bi smeli pretirano poglabljati. Od časa do časa vsak francoski predsednik reče, da Francija ni odvisna od Američanov. To sta počela že de Gaulle in Mitterrand, zdaj pa je to storil še Macron. Zato me njegove izjave niso presenetile. Že naslednji dan je sicer rekel, da so ZDA najtesnejši evropski zavezniki. Vsaka izjava, ki jo da kakšen predsednik zunaj svoje države, ni vedno povezana z mednarodno politiko. Včasih ima tudi precej zveze z notranjo politiko. In takšen vtis sem dobil tudi pri Macronovih besedah."

(Nekdanji predsednik evropskega parlamenta Martin Schulz o izjavi Emmanuela Macrona, da Evropa ne sme biti vazal ZDA; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)