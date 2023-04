»Če imaš vojno na lastnem pragu, težko govoriš o miru«

IZJAVA DNEVA

"Če imaš vojno na lastnem pragu, težko govoriš o miru, si ga pa seveda neizmerno želiš. Mir bo nastopil takrat, ko bo Putin umaknil vojsko. Če se Ukrajina preda, bo zasedena, naslednja bo katera druga država. Putinu je uspelo spraviti Švedsko in Finsko v Nato, uspelo mu je pospešiti oboroževanje sosednjih držav ter celotnega Nata in Evropske unije. Tudi v Sloveniji se je leta 1991 vojna končala z umikom JLA z našega ozemlja. Smo za to žrtvovali kakšen del našega ozemlja? Nismo. Niti ga ni kasneje Hrvaška."

(Minister za obrambo Marjan Šarec o tem, ali se je Evropa militarizirala v smislu, da se ne pogovarjamo o miru; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)