Sašo Hribar / »Z vsem srcem sem se boril za odcepitev Slovenije od Jugoslavije«

IZJAVA DNEVA

"Z vsem srcem, z vso častjo sem se boril za odcepitev Slovenije od Jugoslavije, kar sem nakazal že v letih prej, pa so me žal takrat sedanji osamosvojitelji preganjali in postavili pred sodišče kot nekoga, ki blati komunistično ureditev Socialistične federativne republike Jugoslavije."

"Šlo je za agresijo Jugoslovanske ljudske armade (JLA) na Slovenijo, vsem intelektualcem in razumnim ljudem je bilo jasno, da se armada hoče iz Slovenije umakniti čim prej. Po osamosvojitvi nekaj časa sploh nismo govorili o vojni, ker je bilo rečeno, da je šlo za agresijo JLA."

"Normalne ljudi, ki so se z vsem srcem borili za odcepitev od Jugoslavije, so že prvi dan po končanju agresije spremenili v zombije, komunajzarje, totalitariste, pripadnike enoumja,"

(Programski svetnik RTV Slovenija in radijec Sašo Hribar o tem, ko so v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve zahtevali opravičilo za njegovo izjavo v oddaji Radio Ga Ga, kjer je dejal, da slovenske osamosvojitvene vojne ni bilo, da je šlo za agresijo; via MMC RTV Slovenija)