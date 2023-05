Lidija Jerkič / »Nekako grenek občutek je ob tem prvem maju«

IZJAVA DNEVA

"Nekako grenek občutek je ob tem prvem maju. Pričakovanja so seveda vsakič večja, kot je realnost. Tega smo že navajeni. Ampak vendarle, premik v smeri, da bi bil kapital, premoženje oziroma zaslužki razdeljeni bolj enakopravno, se zdi, da se ne dogaja."

(Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič o tem, da je letos turbulentno leto sprememb, predlogov in reform na eni strani, na drugi strani pa leto razpada javnega zdravstvenega sistema, leto inflacije in nemira; via Radio Slovenija)