IZJAVA DNEVA

"Pred letom dni smo glasovali za novo. Glasovali za drugačno. Po opravljeni volilni dolžnosti smo se lepo zvalili v naslanjače in začeli spremljati dirko po klancu navzdol. Mi vemo, da prej ali slej vsi telebnejo na realna tla. Vidijo, da ne morejo izpolniti obljub, občutijo na lastni koži interes neštetih, so užaljeni ob vsakem zapisu, ki ni propaganda njih in njihovih, in sanje postajajo more. Namreč, vedno znova se ne zgodi še nekaj pomembnega. Volilci se ne spremenimo. Hočemo novo, delamo pa po starem. Hočemo spremembe, pa si najbolj želimo status quo. Hočemo drugačno politiko, pa ves čas jokamo po nekih starih političnih praksah. Zahtevamo, da se vse obrne na glavo, sami pa bi radi obstali na nogah. V bistvu smo lenobe, zapečkarji in navadni godrnjavci. Pričakujemo čudeže od drugih, sami pa se ne bi spremenili niti za milimeter."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da namesto, da po enem letu govorimo o razočaranjih, neizpolnjenih obljubah, smeri, za katero nismo glasovali, naredimo inventuro pri samih sebi; via Dnevnik)