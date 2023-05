»V Janševi propagandi je opazna izrazita sprememba: več, ostreje, pogosteje«

IZJAVA DNEVA

"Državljani bi morali, če bi želeli ohraniti parlamentarno demokracijo, čim bolj razviti svoje intimne opcije, da ne bi podlegli agresivnemu 'uravnoteženju', ki nam ga že vrsto let vsiljuje desnica. Njihovi komentatorji neprepričljivo hvalijo svobodno kapitalistično pobudo, ob tem pa sistematično napadajo posamezne osebnosti in zagovarjajo surovo uravnilovko: kdo prejema koliko denarja, je glavna točka obtožbe, tudi ko so zneski povsem smešni. V Janševi propagandi je sicer opazna izrazita sprememba: več, ostreje, pogosteje, skupaj z novim valom populizma in krčevitimi pripravami na prevzem oblasti. Ne slepimo se, da je tako že od nekdaj - je, a ne v takšnih razsežnostih in s toliko vloženega denarja."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da bodo v prihodnje vse volitve proti Janši, saj je prodrl pregloboko v vsakdanje življenje, preširoko razpredel sovražni govor, nastopal preveč vulgarno in primitivno, se obnašal preveč nemoralno; via Večerova priloga V soboto)