IZJAVA DNEVA

"V razpasli krajini neštetih medijev, portalov ter medijskih derivatov, delujočih s cilji, po svojem bistvu odmaknjenimi od novinarstva, je strokovnost vse bolj ključna ... Čeprav se mnogokrat zdi, da je novinarstvo razvrednoteno, da v stalnem silovitem spopadu s hitrim tokom (dez)informacij izgublja tekmo z družbenimi omrežji, da je vse manj prostora in časa za tradicionalne medije, se vendarle vsakič znova izkazujeta vrednost in pomen verodostojnega novinarstva in novinarjev z integriteto. Javnosti so bolj razpršene in manj pozorne kot kadarkoli, a hkrati še dovolj zahtevne in vse bolj uveljavljajo možnosti izbir(e). Zaupanje ni dano za stalno in ni samoumevno, nenehno ga je treba na novo vzpostavljati in upravičevati - druge poti od spoštovanja standardov pa za novinarstvo z integriteto ni."

(Predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek o integriteti in svobodi novinarstva, ob dnevu svobode medijev; via Večer)