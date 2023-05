Kupimo Hrvaško!

Tuji pokojninski skladi so pokupili Slovenijo. Kdaj pa bodo slovenski začeli kupovati hrvaška, češka, slovaška in madžarska podjetja? Tega namreč danes ne smejo.

Finančni minister Klemen Boštjančič ima še veliko idej

© Uroš Abram

V zadnjih desetih letih so sprva ameriški, nato pa češki, slovaški, hrvaški in zdaj na koncu tudi madžarski skladi prevzeli več nekoč znanih slovenskih podjetij. Prvi češki privatizacijski sklad ali PPF ima danes v lasti POP TV, češki holding EPH je 49-odstotni lastnik najbolj dobičkonosnega dela Slovenskih železnic, njihovega tovornega prometa, češka družba J&T je druga največja lastnica Petrola. Hrvaški državni pokojninski skladi so danes eden pomembnejših posamičnih lastnikov v Krki, v Zavarovalnici Triglav, v pozavarovalnici Sava Re, hrvaški skladi so pomagali prezadolženemu Agrokorju kupiti Mercator, financirali so prevzem Žita in tako naprej.