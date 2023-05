Nova slovenska pomlad

Na desnici poteka hiperprodukcija vsebin, izdajajo knjige, organizirajo pogovore in druženja ter si pripravljajo teren za ponoven prevzem oblasti

Zborovanje Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na Trgu republike v času interpelacije. Udeležila sta se ga tudi Jože Dežman, bivši direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije (danes z muzejem osamosvojitve združen v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije), in Janez Janša.

© Luka Dakskobler

Prejšnji teden se je v Sloveniji mudil Ryszard Legutko, poljski filozof in politik, nekdanji poslanec v poljskem parlamentu in šolski minister iz vrst ultrakonservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) – ja, prav tiste, ki se je najbolj zagreto zavzemala za popolno prepoved splava na Poljskem. Danes zaseda mesto poslanca v evropskem parlamentu. Na naša tla ga je pripeljala založba Družina, pri kateri je nedavno izšel slovenski prevod njegove knjige Demon v demokraciji: Totalitarne skušnjave v svobodnih družbah. V njej Legutko, ki ga poljski aktivisti za človekove pravice oklicujejo za skrajnega desničarja, populista in homofoba, razvija tezo, da ima liberalna demokracija, torej politični sistem, na katerega danes prisega večina zahodnega sveta, precej več skupnega s komunizmom, kot bi si morda mislili. Njegovemu predavanju v Cankarjevem domu je prisluhnilo nekaj deset ljudi, med drugimi tudi predsednik SDS Janez Janša in pa nekdanji notranji minister Aleš Hojs.