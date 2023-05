Še ena velika laž

Zakaj je Lojze Peterle radijskega voditelja Saša Hribarja obtožil dezerterstva?

Prosto po Sašu Hribarju: »dva prdca, ki razdvajata slovenski narod in sta leta 1991 srala v Cankarjevem domu«, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel, 25. junija 1991 na predvečer agresije na Slovenijo

© Tone Stojko

Radijski voditelj in programski svetnik RTV Slovenija Sašo Hribar se je v oddaji Radio Ga-Ga nedavno dotaknil ukinitve muzeja slovenske osamosvojitve. Dejal je, da mu gre na živce, kot tudi »njegovi prdci. Tisti, ki so razdvajali slovenski narod, tisti, ki so srali v Cankarjevem domu, govorijo o nekem muzeju, s katerim bi se oni morali slikati in bi v njem imeli svoje spomenike.« Dodal je še nekaj bogokletnega: da »osamosvojitvene vojne nikoli ni bilo. Bila je agresija na Slovenijo, ampak zgodovinske danosti so bile take, da je bilo vsakomur jasno, da se vojna v Sloveniji ne more razplamteti, ker je armada komaj čakala, da gre sto kilometrov nižje.« Sašo Hribar je s tem dregnil v pomembno točko poveličevanja dogodkov osamosvojitve – spomnil je namreč, da ob samih dogodkih tudi politika ni govorila o vojni, ampak o agresiji. Poimenovanje je z leti izginilo.