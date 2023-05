Rupar / Vrhovni populist

Četrti shod Ruparjevih upokojencev

© Luka Dakskobler

V sredo je bil na Trgu republike v Ljubljani že četrti, tako so ga poimenovali organizatorji, »vseslovenski protestni in protivladni shod upokojencev«. Na njem je spet imel glavno besedo Pavel Rupar, bivši poslanec SDS in tržiški župan, ki je za svoje grehe nekoč že sedel v zaporu – ter tam spregledal, ugledal svetlobo in postal boljši človek. Vsaj tako pravi sam. Pred parlamentom so se mu pridružili »le iskreni in preizkušeni državljani«, je dejal v nagovoru, »državljani, ki smo vse predolgo molčali, zdaj pa je čas, da odločno zahtevamo, kar so nam vzeli«.