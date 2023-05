Samo jahte ne

Samodržce bolj kot korupcijski škandali prizadenejo fotografije z jaht

Kaznovani novinar med fotografiranjem jahte, ki gosti oligarhe in politike

© Arhiv Mladine

O stranpoteh režima Viktorja Orbána so pisali že številni, eno od del, ki so dvignila največ prahu, je knjiga madžarskega profesorja Attile Antala. Za Orbánov sistem vladanja naj bi bilo značilno »preoblikovanje« javnih sredstev v zasebna, trdi v knjigi Antal, zaradi tega na Madžarskem nastaja nekakšna »neofevdalna« ureditev z nacionalnimi kapitalisti, v njenem središču pa je predsednik vlade z družinskimi poslovnimi interesi. Orbánova oligarhija naj bi se od Putinove razlikovala le po tem, da na Madžarskem zlorabljajo subvencije EU. Seveda pa je to tudi pravi razlog, zaradi katerega je EU blokirala skupaj že približno 13,2 milijarde sredstev, namenjenih Madžarski.