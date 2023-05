Pazljivo s tehnologijami za biometrično identifikacijo!

Danes je nov dan

V Evropskem parlamentu potekajo pogajanja o aktu o umetni inteligenci, ki bo določal nekatera pravila rabe najnovejših tehnoloških igrač. Urejal bo mnoge prakse, med pomembnejše pa sodi omejevanje rabe sistemov za biometrično identifikacijo na daljavo, tudi tehnologij za prepoznavanje obrazov.

Ob vse večji količini arhivskih posnetkov javnih in zasebnih prostorov (trgov, ulic, nakupovalnih središč itd.) je razumljivo, da želi policija te sisteme uporabljati pri svojem delu. Nismo ludisti – verjamemo, da tehnologija lahko izboljša kakovost dela in življenja. A opozarjamo, da so sistemi za prepoznavanje obrazov izjemno krhki in pogosto ne delujejo, kot bi morali.

Priča smo mnogim primerom, ko je zaradi njih nedolžne ljudi doletela kazen. Celo za tako trivialne zadeve, kot je (ne)obisk nogometne tekme. Zato bolj kot kadar koli potrebujemo močno zakonodajo, ki prepoveduje vse oblike neposrednega in retrospektivnega biometričnega množičnega nadzora v naših skupnostih in na mejah EU.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.